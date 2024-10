DAEDRIC SHRYNE – Das Debütalbum „Daedric Shryne“ erscheint am 22. November 2024 / Video zu „Downfall“ jetzt verfügbar!

DAEDRIC SHRYNE, eine aufstrebende Heavy-Metal-Band aus dem pulsierenden Herzen Hamburgs, wurde 2020 gegründet und entfaltet seither eine leidenschaftliche Hommage an die Welt des Heavy Metal. Mit einem kraftvollen Mix aus Hardcore- und Crossover-Einflüssen sowie einer Prise Nostalgie, die an ein ikonisches Videospiel der frühen 2000er erinnert, zieht die Band die Hörer in ihren Bann. Die Musiker, die bereits in namhaften Acts wie Deathbearer, Heretoir, Voldt, Majak, King Apathy, Emissary of Suffering, The Cold und Volditorium aktiv waren, vereinen ihre vielfältigen Erfahrungen in einem Album, das das Wesen ihrer kreativen Einheit und einzigartigen Energie widerspiegelt.

Bereits heute können Fans die erste Single „Downfall“ genießen:

Das Line-up von DAEDRIC SHRYNE besteht aus Nils Groth an den Drums und Backing Vocals, Alex Shirazi als Lead-Sänger und Synth-Spieler, André Büchner an Rhythmus- und Leadgitarren sowie Bass, Synthesizer und Klavier und Frederic Eden, der mit Dive Bombs und Backing Vocals für zusätzliche Intensität sorgt. Alle Musik und Texte stammen aus der Feder der Band und spiegeln deren kollektive Vision wider. Ihr Sound besticht durch drückende Riffs, dynamische Tempowechsel und tiefgründige lyrische Themen – von epischen Schlachten bis hin zu inneren Konflikten und dunklen Reflexionen über Macht und Untergang. Diese Themen finden ihren Ausdruck in kraftvollen Tracks wie „Awakening“ und „Dominion“.

Produziert von David Deutsch bei 1408 Productions fängt das Album den rohen und unverfälschten Sound ein, der den aggressiven und zugleich komplexen Stil von DAEDRIC SHRYNE perfekt verkörpert. Das markante Band-Logo, entworfen von Johannes Horas, sowie das eindrucksvolle Cover-Artwork von Philipp Kruse ergänzen die intensive Erzählung der Band auf ideale Weise. Mit ihrem Debüt positioniert sich DAEDRIC SHRYNE als eine kraftvolle Präsenz in der Heavy-Metal-Szene und verspricht eine kompromisslose Reise voller musikalischer Intensität und künstlerischer Tiefe.

„Daedric Shryne“ wird am 22. November 2024 via Cold Knife Records veröffentlicht.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich: https://linktr.ee/coldkniferecords

Tracklist von „Daedric Shryne“:

Aether

Birth

Awakening

Dominion

Downfall

Reflection

DAEDRIC SHRYNE Online: www.instagram.com/daedric_shryne

Cold Knife Records ist ein Partner-Label von Supreme Chaos Records mit einer eigenen visionären Ausrichtung.