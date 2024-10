SCHWARZER ENGEL präsentieren das Lyricvideo zur „Hitsingle“ aus ihrem aktuellen Album „Höhere Gewalt“

Mit einem ironischen Augenzwinkern schlägt die deutsche Dark-Metal-Band SCHWARZER ENGEL mit ihrer neuen Single „Hitsingle“ erneut düstere Töne an. Ab sofort können Fans das fesselnde Lyricvideo auf YouTube erleben. Der Song entstammt dem aktuellen Album „Höhere Gewalt“, das Ende Juli 2024 das Licht der Welt erblickte und auf sämtlichen Streaming-Plattformen zum Eintauchen einlädt.

In „Hitsingle“ nehmen SCHWARZER ENGEL die typischen Strukturen der Popmusik humorvoll auf die Schippe. Auf meisterhafte Weise setzen sie sich mit den oft oberflächlichen Texten auseinander und kleiden diese in ihr charakteristisches, düsteres Metal-Gewand. Das Lyricvideo fängt die kraftvolle Atmosphäre des Stücks eindrucksvoll ein und verstärkt die tiefere Botschaft visuell.

Das Album „Höhere Gewalt“ ist in vier exquisiten Formaten erhältlich: als limitiertes Boxset, als Ltd. Gatefold-Vinyl, im CD-Digipak sowie digital. Diese Vielfalt bietet Fans und Sammlern die Möglichkeit, das Album in ihrer bevorzugten Form zu genießen und es zu einem wertvollen Teil ihrer Sammlung zu machen.

Bereits kurz nach seiner Veröffentlichung hat „Höhere Gewalt“ in der Metal-Szene für Furore gesorgt und die SCHWARZER ENGEL erneut als eine der führenden Bands des Dark-Metal-Genres etabliert.

Wer die „Hitsingle“ noch nicht gehört hat, sollte sich jetzt auf allen Streaming-Plattformen auf eine spannende Entdeckungsreise begeben. Taucht ein in die düstere und kraftvolle Welt von SCHWARZER ENGEL!

