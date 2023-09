Gossenpoeten präsentieren neue Single “Jack Sheppard”!

Jack Sheppard: Eine Zeitreise mit den Gossenpoeten!

Am 1. September knallt die vierte Single aus dem bevorstehenden Album „Weltenbummler“ der Folk-Künstler in eure Ohren! Diesmal katapultieren sie euch zurück in die tiefen Gewässer der Geschichte.

Erinnert ihr euch noch an das unvergessliche Jahr 2020, als die Gossenpoeten die Legende von „Kaspar Hauser“ in Musik verwandelten? Jetzt wagen sich die fünf mutig an ein neues sagenumwobenes Kapitel der Vergangenheit heran. Seid bereit für „Jack Sheppard“: Lasst euch in die düsteren Gassen des frühen 18. Jahrhunderts im Herzen Londons entführen. Hier haben die Gossenpoeten den Stoff für einen brandneuen Hit gefunden. Freut euch auf eine mitreißende Reise in vergangene Zeiten!

Stellt euch vor, da ist dieser Schurke, der nicht weniger als vier Mal dem Gesetz entkommen konnte, nur um letztendlich von einer wütenden Menge zum Galgen geführt zu werden. Aber das ist noch nicht alles – bevor er an dem Strick baumelte, nutzte er die Gelegenheit, um ein paar Schlucke zu trinken und das Volk mit einer berauschenden Rede zu faszinieren. Ein echter Held der Straße wurde geboren!

Oh, das ist noch lange nicht alles! Die Gossenpoeten haben sich Unterstützung geholt – und zwar niemand Geringeres als die irische Speedfolk-Band Fiddler’s Green. Gemeinsam mit Tobi und Pat haben sie die traditionelle britische Volksweise „Auld Lang Syne“ in eine atemberaubende Verbrecherhymne verwandelt.

Markiert euch den 1. September in eurem Kalender, denn an diesem Tag könnt ihr eine aufregende Reise durch die Schatten der Vergangenheit antreten, wenn ein mitreißender Song alle bekannten Streaming-Plattformen erobert. Zudem wird im Herbst 2023 das mit Spannung erwartete dritte Album der Gossenpoeten „Weltenbummler“ veröffentlicht – ein Soundtrack voller Abenteuer, der eine ganze Ära vorstellen wird. Seid bereit, euch von den Klängen mitreißen zu lassen!

