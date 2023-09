Die Finnischen BLOODRED HOURGLASS enthüllen Musikvideo und neue Single „How’s the Heart?“

Bloodred Hourglass, die finnische Melodic Modern Metal-Band, die für ihre kraftvollen Kompositionen bekannt ist, wird heute erneut die Metal-Gemeinde mit einer brandneuen Single und einem Musikvideo aus ihrem kommenden Album „How’s the Heart?“ begeistern. Fans haben das Release des neuen Albums sehnsüchtig erwartet und können sich freuen, denn am 20. Oktober 2023 wird es weltweit über Out Of Line Music erscheinen.

Schau dir ‚How’s The Heart?‘ an und lass dich mitnehmen auf eine Reise in die höheren Dimensionen der Emotionen: https://youtu.be/nwagiVbSPbU – Streamen: https://brhg.lnk.to/HowsTheHeart

Die Anhänger von Bloodred Hourglass haben allen Grund zur Freude, denn die Veröffentlichung der neuen Single fällt zeitgleich mit dem Start des Album-Preorders zusammen. Merkt euch das Datum und bestellt schon jetzt das kommende Album in verschiedenen Formaten wie CD, Vinyl oder limitiertes Box-Set, sowie digital unter dem Link https://…

Bloodred Hourglass ist seit langem für ihre einzigartige Kombination aus Melodic- und Death-Metal bekannt und hat die Metal-Szene mit ihrer Musik begeistert. Mit dem bevorstehenden Album „How’s the Heart?“ markiert die Band einen wichtigen Meilenstein in ihrer Diskografie. Es zeigt nicht nur die Entwicklung der Musiker, sondern ist auch ein weiteres Zeugnis ihres musikalischen Könnens. Das Album entführt die Hörer in eine Geschichte voller intensiver Energie und der charakteristischen Brutalität, die Bloodred Hourglass auszeichnet. Es ist ein wahrhaftiger Höhepunkt ihrer künstlerischen Reise.

„Manchmal werden die kleinen Momente zu den bedeutendsten Erinnerungen in deinem Leben. Der Song ‚How’s the Heart?‘ ist mit Sicherheit der bisher straighteste Song in der Bandgeschichte.“ – Bloodred Hourglass

Das brandneue Album „How’s the Heart?“ von Bloodred Hourglass ist eine perfekte Mischung aus Aggression und Schönheit, die den Hörer auf eine emotionale Reise durch die Stadien der Trauer mitnimmt. Der weiterentwickelte und dynamische Sound sprengt die Grenzen der Genres und bleibt den nordischen Wurzeln und Soundscapes von Bloodred Hourglass treu. Dank der Expertise von Dan Braunstein (Spiritbox, Veil Of Maya, Dayseeker) wurden das charakteristische Riffing, das aggressive Schlagzeugspiel, der vielseitige Gesang, die eingängigen Refrains und die grandiosen Synthesizer perfekt gemischt und gemastert. Das Vorgängeralbum „Your Highness“ erreichte bereits hohe Platzierungen in den finnischen und deutschen Albumcharts, was die Vorfreude auf das neueste Werk von Bloodred Hourglass nur noch steigert.

