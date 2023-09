Revaira veröffentlichen heute ihre neue EP „Loss“

Revaira aus der Hansestadt Hamburg bringen mit ihrem modernen, erfrischenden Metalcore eine geballte Ladung Power auf die Bühne und arbeiten hart daran, ihren Sound weiter zu verfeinern. Dieser zeichnet sich durch tiefe Atmosphären, fesselnde Melodien und mitreißende Refrains aus, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Ihr neuer Song „Loss“ drückt ein tiefes Gefühl von Isolation und Dunkelheit aus, zeigt das Ringen mit inneren Dämonen und die Angst, in Verzweiflung zu fallen. Die Songwriter von Revaira verstehen es, diese Emotionen auf einzigartige Weise in ihre Musik einzuflechten und sorgen damit für ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans von düsterem, eingängigem Metalcore.

Video ‚Loss‘: https://youtu.be/eZo_dMQn85Q

„Die Lyrics drehen sich um das Thema der Suche nach Erlösung und einem Hoffnungsschimmer, der einen vom Abgrund zurückholt. Die Reise führt durch Schatten und die Tiefen der Verzweiflung, wo man die eigene Identität und die Möglichkeit der Heilung infrage stellt. Obwohl man sich verloren und verletzlich fühlt, klammert man sich an die Möglichkeit, gerettet zu werden und sucht nach jemandem oder etwas, das einen ins Leben zurückholt und den Sturz, den man fürchtet, verhindert.“ – Revaira





Revaira live: 26.08. Hamburg, Headcrash

Revaira bleiben ihrem Ursprung treu und setzen auf eine harmonischere Ausrichtung, ohne jedoch auf ihre bekannten, kraftvollen Riffs und durchschlagenden Breakdowns zu verzichten. Mit der neuen EP „Loss“ beweisen sie erneut ihr musikalisches Können, welche hier zum Stream bereitsteht: https://…

