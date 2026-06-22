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DAC Woche 25/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR an der Spitze

22. Juni 2026
DAC

Deutsche Alternative Charts

Deutsche Alternative Charts · Woche 25/2026

Die DAC-Woche 25/2026 bleibt bei den Singles fest in der Hand von SARA NOXX: „Poor Old Man“ verteidigt Platz 1, „Superior Love“ hält sich direkt dahinter. NEUROTICFISH stabilisieren sich mit „Skin26“ auf Rang 3, während SYMPTOM ESKALATION und CONSCIENCE die Top Five abrunden. Dahinter sorgt vor allem IAMX mit der „Tour 2026 Club EP“ für Bewegung. In den Albumcharts steht CULTURE KULTüR mit „Atomic“ weiter ganz oben, THIN EATER rücken mit „Incisor“ auf Platz 2 vor. RAIDI!! OVER LAWRENCE schließen mit „Machine Burst“ auf Rang 3 an. Neue Impulse setzen außerdem DIE TOTEN HOSEN, PROMETHEUS FLAME und DESTROY ME AGAIN. Die folgenden Tabellen zeigen alle sichtbaren Platzierungen der aktuellen DAC-Auswertung mit Trend, Künstler/Interpret, Titel, Label und Punkten kompakt für den Überblick.

DAC Singles · Woche 25/2026
POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte
1 ● GLEICH SARA NOXX Poor Old ManPrussia 296
2 ● GLEICH SARA NOXX Superior LovePrussia 246
3 ● GLEICH NEUROTICFISH Skin26Non Ordinary Records 228
4 ● GLEICH SYMPTOM ESKALATION JunkIMD Deadline Tapes 176
5 ▲ +1 HOCH CONSCIENCE Explore LifeEchozone 144
6 ▲ +1 HOCH CØLDSTAR Post-Punk RobotCØLDSTAR 136
7 ▲ +8 HOCH IAMX Tour 2026 Club EPNexilis 136
8 ▲ +4 HOCH THIN EATER Unfolding of PatagiaLeptura Records 134
9 ▲ +5 HOCH COMBICHRIST Only Here For A Good TimeOut Of Line 130
10 ▼ −2 RUNTER FORTIFICATION 55 Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix 128
11 ★ NEU SJOEBLOM Time Stand StillCOP International 122
12 ★ NEU EBONY BONES The MuzikPias / Rough Trade 114
13 ▼ −2 RUNTER PURWIEN & KOWA ConcordeTown and Towers Records 114
14 ★ NEU EXILIA From The ShadowsLucky Bob Records 112
15 ★ NEU PIGEON MiamiMemphis Industries 110
16 ★ NEU ORANGE SECTOR Ein Neues Kleid – Kollektion26Infacted Recordings 108
17 ▲ +3 HOCH T!ANA Dry WaterGlanz Rebellion 108
18 ▼ −5 RUNTER ONENINE + MYK JUNG DuressDuress 106
19 ★ NEU TILL LINDEMANN Es brennt… (Doomfire Version by Greg Mackintosh of Paradise Lost)Out Of Line 102
20 ★ NEU NOUVELLE VAGUE FEAT. MARTIN GORE Master And ServantPias 100

DAC Alben · Woche 25/2026
POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte
1 ● GLEICH CULTURE KULTüR AtomicCaustic Records 286
2 ▲ +3 HOCH THIN EATER IncisorLeptura Records 246
3 ▲ +3 HOCH RAIDI!! OVER LAWRENCE Machine BurstPale Mountain Hall 240
4 ★ NEU DIE TOTEN HOSEN Trink aus! Wir müssen gehenJKP – Jochens kleine Plattenfirma 210
5 ★ NEU PROMETHEUS FLAME Children of a Lesser GodDWA 206
6 ▲ +3 HOCH VCHEPYVSI BLUD Ty BaneykyHall + Echo 204
7 ▲ +1 HOCH THE CALM GREY In Between SadnessEndearing Records 202
8 ★ NEU DESTROY ME AGAIN Fill The VoidInfacted Recordings 200
9 ▼ −2 RUNTER SHINEDOWN Ei8htAtlantic / Warner 196
10 ● GLEICH LONE ASSEMBLY Knots & ChainsIrascible Records 192

Auffällige Bewegungen

Singles: Der stärkste Sprung gelingt IAMX: „Tour 2026 Club EP“ steigt von 15 auf 7 und damit um acht Plätze. COMBICHRIST klettern von 14 auf 9, THIN EATER von 12 auf 8. Am deutlichsten nach unten geht es für ONENINE + MYK JUNG, deren „Duress“ von 13 auf 18 fällt. Die höchsten Neueinstiege kommen von SJOEBLOM auf Platz 11 und EBONY BONES auf Platz 12; weitere neue Titel folgen von EXILIA, PIGEON, ORANGE SECTOR, TILL LINDEMANN und NOUVELLE VAGUE FEAT. MARTIN GORE.

Alben: THIN EATER, RAIDI!! OVER LAWRENCE und VCHEPYVSI BLUD legen jeweils drei Plätze zu. SHINEDOWN ist der einzige klare Absteiger der Top Ten und fällt von 7 auf 9. DIE TOTEN HOSEN starten mit „Trink aus! Wir müssen gehen“ auf Platz 4, PROMETHEUS FLAME steigen auf Platz 5 ein, DESTROY ME AGAIN auf Platz 8.

Quelle: Deutsche Alternative Charts

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