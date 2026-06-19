Empyrean kehrt physisch zurück

Lord Of The Lost veröffentlichen Jubiläumsedition im September 2026

Lord Of The Lost legen Empyrean zum zehnjährigen Jubiläum neu auf: Die 10th Anniversary Edition erscheint am 18. September 2026 und bündelt das 2016 veröffentlichte Konzeptalbum in mehreren physischen Varianten. Im Zentrum stehen eine neue 3CD-Ausgabe, eine 2LP-Version auf weißem Vinyl und eine blaue MC-Kassette; Vinyl und Tape werden in der Ankündigung als Erstauflagen dieser Formate genannt.

Die Wiederveröffentlichung rückt damit weniger einen einzelnen Bonustrack als den gesamten Albumkosmos in den Vordergrund. Empyrean war innerhalb der Diskografie der Hamburger Band ein auffällig geschlossenes Science-Fiction-Szenario: eine Menschheit am Rand der Selbstabschaffung, die in der Vorstellung einer perfekten Welt Erlösung sucht. Musikalisch verband die Platte Gothic Metal, Industrial-Schärfe, elektronische Fundamente und große Refrains.

Für Sammlerinnen und Sammler dürfte vor allem die Formatpolitik interessant sein. Die Limited White 2LP bringt das Album in eine klassische Langspielform, während die Limited Blue MC bewusst auf ein Nischenformat setzt, das in der Szene wieder stärker als physisches Objekt wahrgenommen wird. Beide Varianten bedienen damit unterschiedliche Hör- und Archivgewohnheiten, ohne den ursprünglichen Kern der Veröffentlichung umzudeuten.

Die 3CD Special Edition ist die umfangreichste Fassung der Neuauflage. Neben dem Hauptalbum enthält sie eine Bonus-CD mit seltenen Aufnahmen und alternativen Versionen, darunter Lockdown-Fassungen, eine Piano-Version, eine Live-Stream-Version sowie laut Shop einen bisher unveröffentlichten Track. Die dritte CD versammelt spezielle Headphone-3D-Mixes ausgewählter Albumstücke.

Eine vollständige Tracklist ist im Shop einsehbar; redaktionell relevant ist vor allem, dass die Edition das Album nicht nur nachpresst, sondern sein Umfeld dokumentiert. Gerade bei Empyrean wirkt das plausibel, weil die Platte stark über Atmosphäre, Klangarchitektur und Konzept zusammenhält. Die zusätzlichen Versionen können deshalb als Blick in alternative Zustände desselben Materials gelesen werden.

Die Vorbestellung läuft über den offiziellen Lord-Of-The-Lost-Shop. Dort sind die 2LP, die 3CD-Ausgabe und die MC derzeit separat gelistet. Der Erscheinungstermin wird auf den Produktseiten mit dem 18. September 2026 angegeben. Weitere Angaben zu einer digitalen Ausgabe oder zusätzlichen Varianten lagen im geprüften Material nicht vor.

Für eine Kurzmeldung ist damit der Kern klar: Empyrean kehrt nicht als bloße Erinnerung zurück, sondern als physisch erweiterte Jubiläumsausgabe, die besonders für Hörerinnen und Hörer interessant ist, die das Album bislang nur auf CD oder digital im Regal hatten.

Quellenhinweise

Offizielle Shop-Kategorie von Lord Of The Lost mit den gelisteten Formaten 2LP, 3CD und MC. https://lordofthelost.hamburgrecords.com/empyrean-10th-anniversary.html (lordofthelost.hamburgrecords.com)

Offizielle Produktseite der 3CD Special Edition mit Release-Datum, Tracklist, Bonusmaterial und Headphone-3D-Mixes. https://lordofthelost.hamburgrecords.com/empyrean-10th-anniversary-edition-3cd-digipak.html (lordofthelost.hamburgrecords.com)