Zwischen Acid-Beat und Glam-Rock-Kiki

Lords of Acid melden sich mit „El Mundo Está Loco“ als dritter 2026er Single zurück.

Lords of Acid haben mit „El Mundo Está Loco“ eine neue digitale Single veröffentlicht. Der Track erschien am 12. Juni 2026 als Kollaboration mit Tony & The Kiki und setzt die auffällige Aktivität der belgischen Acid-/Industrial-Dance-Formation in diesem Jahr fort.

Nach „Karaoke Superstar“ im April und „Dream Boy“ im Mai markiert „El Mundo Está Loco“ bereits den nächsten neuen Baustein im aktuellen Lords-of-Acid-Kosmos. Auf Bandcamp wird die Single als ein einzelner Track mit 4:19 Minuten Laufzeit geführt; stilistisch passt sie in jene Zone, in der Techno, Industrial, Acid House und bewusst überzeichnete Club-Theatralik ineinandergreifen.

Der Titel — übersetzt etwa „Die Welt ist verrückt“ — greift eine Gegenwart auf, die sich zwischen Reizüberflutung, Absurdität und Kontrollverlust bewegt. Lords of Acid reagieren darauf nicht mit Rückzug, sondern mit Körperlichkeit: Der Beat bleibt frontal, die Hook setzt auf unmittelbare Tanzbarkeit, während lateinisch gefärbte Akzente dem Stück eine andere Farbe geben, ohne den typischen Acid-Schmutz glattzupolieren.

Besonders prägend ist die Beteiligung von Tony & The Kiki. Das New Yorker Projekt bezeichnet sich selbst als „Glam Rock ’n’ Roll Queens from Queens“ und bringt eine grelle, queere Rock-Show-Energie in den Track ein. Gerade dieser Kontrast macht die Single interessant: Lords of Acid liefern den synthetischen Druck, Tony & The Kiki die theatralische Reibung.

So wirkt „El Mundo Está Loco“ weniger wie eine nostalgische Rückschau auf alte Club-Exzesse, sondern eher wie ein bewusst überdrehter Kommentar zur Gegenwart. Die Welt mag aus den Fugen geraten sein; Lords of Acid antworten darauf mit einem Stück, das Chaos nicht ordnet, sondern es in einen schmutzig funkelnden Dancefloor-Impuls übersetzt.

Quellenhinweise

Offizielle Bandcamp-Seite zur Single mit Release-Datum, Laufzeit und Discografie-Angaben. https://lordsofacidofficial.bandcamp.com/album/el-mundo-est-loco

Offizielle Künstlerseite von Lords of Acid bei Metropolis Records mit Einordnung des Projekts und Veröffentlichungsübersicht. https://www.metropolis-records.com/artist/lords-of-acid

Offizielle Website von Tony & The Kiki mit Selbstbeschreibung und aktuellen Veröffentlichungsangaben. https://tonyandthekiki.com/