Saltatio Mortis hissen die schwarze Flagge

Mit „Reckless Sailor (Black Flag Rises)” verbinden Saltatio Mortis, Visions of Atlantis und Ubisoft Mittelalter-Rock, Symphonic Metal und Gaming-Flair.

Saltatio Mortis haben heute, am 9. Juli 2026, die neue Single „Reckless Sailor (Black Flag Rises)” veröffentlicht. Der Song entstand gemeinsam mit Visions of Atlantis und in Zusammenarbeit mit Ubisoft im Umfeld von Assassin’s Creed Black Flag. Das offizielle Musikvideo feiert ebenfalls heute Abend um 19:00 Uhr CEST auf YouTube Premiere.

Der Titel greift laut Ankündigung einen der bekanntesten Shanties auf und überführt ihn in eine deutlich größere, härtere Form. Damit liegt der Reiz weniger in einer nostalgischen Seefahrerromantik als in der bewussten Verschiebung: Aus dem gemeinschaftlichen Gesang einer rauen Bordlegende wird ein Stück zwischen Spielmannswucht, metallischer Dramaturgie und symphonischer Piratenkulisse. Visions of Atlantis bringen dabei naheliegend jene maritime Theatralik ein, die seit Jahren zu ihrem eigenen Kosmos gehört.

Für Saltatio Mortis ist die Kooperation zugleich ein weiterer Schritt in Richtung genreübergreifender Erzählwelten. Die Band bewegt sich hier nicht nur zwischen Mittelalter-Rock und Metal, sondern auch an der Schnittstelle zur Gaming-Kultur. Assassin’s Creed Black Flag bietet dafür den passenden Resonanzraum: schwarze Segel, Gesetzlosigkeit, Tavernenbilder und das Motiv der freiheitsdurstigen Seefahrt sind im Material klar angelegt, ohne dass daraus bloß eine begleitende Werbenummer werden muss.

Die Videopremiere um 19:00 Uhr rückt diesen Ansatz zusätzlich in den Mittelpunkt. Angekündigt sind ein Piraten-Setting, Tavernenmomente und eine entsprechend opulente Bildsprache. Entscheidend wird sein, ob der Clip die Energie des Songs nur illustriert oder den Schulterschluss zwischen Band, Gastprojekt und Ubisoft tatsächlich zu einer eigenen Szene-Erzählung verdichtet.

Parallel läuft bei Saltatio Mortis die „Staub & Schatten“-Burgentour 2026 weiter. Der neue Song steht damit nicht isoliert im Raum, sondern erscheint in einer Phase, in der die Band ohnehin stark auf erzählerische Rahmungen, historische Kulissen und große Live-Bilder setzt. „Reckless Sailor (Black Flag Rises)” fügt diesem Jahr nun eine weitere, salzverkrustete Facette hinzu: weniger höfischer Staub, mehr offene See

Quellenhinweise

Offizieller YouTube-Eintrag zur Single und Videopremiere von Saltatio Mortis x Visions of Atlantis. https://www.youtube.com/watch?v=ztTZuGPyFks

Offizieller Facebook-Hinweis von Saltatio Mortis zur Veröffentlichung am 9. Juli und zur Kooperation mit Visions of Atlantis und Ubisoft. https://www.facebook.com/saltatiomortisofficial/posts/reckless-sailor-black-flag-rises-arrives-july-9saltatio-mortis-x-visions-of-atla/1552134282944334/

Offizieller Facebook-Hinweis von Saltatio Mortis zur Musikvideo-Premiere um 19:00 Uhr CEST. https://www.facebook.com/saltatiomortisofficial/posts/this-thursday-july-9-at-7-pm-cest-our-music-video-for-reckless-sailor-black-flag/1558416008982828/

Offizielle Terminübersicht von Universal Music zur „Staub & Schatten“-Burgentour 2026. https://www.universal-music.de/saltatio-mortis/termine