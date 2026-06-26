CATBREATH stellen „Play Dead“ aus Split mit PHANTOM CORPORATION online

Zweite Single führt zur gemeinsamen Veröffentlichung „Commando / Die By The Claw“, die am 7. August 2026 erscheint.

CATBREATH haben mit „Play Dead“ die zweite Single aus ihrer kommenden Split-Veröffentlichung mit PHANTOM CORPORATION online gestellt. Der Song ist hier anhörbar: https://open.spotify.com/intl-de/album/3Dol24LqL6Gc30KlVpmFtt?si=jLoWk6xdQqmUxp_c9_sZjQ. Damit rückt die gemeinsame Veröffentlichung „Commando / Die By The Claw“ weiter in den Blick, die für den 7. August 2026 angekündigt ist.

Die Split ist klar zweigeteilt: PHANTOM CORPORATION steuern die EP „Commando“ bei, CATBREATH liefern mit „Die By The Claw“ die Gegenseite. Während PHANTOM CORPORATION auf der A-Seite mit fünf Stücken antreten, darunter „Phantom Kommando“, eröffnet „Play Dead“ den CATBREATH-Teil der Veröffentlichung. Die Tracklist legt einen kompakten Zuschnitt nahe: Beide EPs bleiben jeweils unter 15 Minuten und setzen damit eher auf direkten Zugriff als auf ausladende Formen.

Erhältlich sein soll die Veröffentlichung digital, als Digi-CD sowie auf Vinyl. Für die Schallplattenfassung sind mehrere limitierte Varianten angekündigt, darunter schwarzes Vinyl sowie farbige beziehungsweise gemusterte Sonderauflagen. Die Vinylversion ordnet die beiden Beiträge klassisch auf zwei Seiten an: PHANTOM CORPORATION auf Seite A, CATBREATH auf Seite B. Als Label beziehungsweise Hersteller wird Supreme Chaos Records geführt.

Auch live sind beide Bands in den kommenden Monaten präsent. PHANTOM CORPORATION haben unter anderem Auftritte in Osnabrück, Dresden, beim Summer Breeze Open Air, beim Ahlden Rockt Festival und beim Nordhorn Deathfest angekündigt. CATBREATH stehen unter anderem beim Burgbrand Festival, in Düsseldorf, beim Thrash Talk Festival in Berlin und am 27. November 2026 gemeinsam mit PHANTOM CORPORATION und Spearhead im Lükaz Lünen auf dem Plan.

Mit „Play Dead“ zeigen CATBREATH nun erstmals deutlicher, welche Richtung ihr Beitrag zur Split einschlägt: roh, gedrängt und ohne lange Vorrede. Die Veröffentlichung bleibt damit auf beiden Seiten kompakt angelegt und setzt weniger auf Breite als auf unmittelbare Schlagkraft.

Quellenhinweise

Spotify-Seite zur Single „Play Dead“ von CATBREATH. https://open.spotify.com/intl-de/album/3Dol24LqL6Gc30KlVpmFtt?si=jLoWk6xdQqmUxp_c9_sZjQ

Offizielle Bandcamp-Seite zur Split-Veröffentlichung „Commando / Die By The Claw“. https://scr-phantom-corporation.bandcamp.com/album/split-w-catbreath-commando-die-by-the-claw-no-download

CATBREATH-Bandcamp-Seite zur EP „Die By The Claw“. https://catbreath-thrash.bandcamp.com/album/die-by-the-claw-ep

Supreme-Chaos-Records-Shopseite zur Vinylfassung. https://supremechaos.de/phantom-corporation-catbreath-commando-die-by-the-claw-orange-black-red-splatter-lp.html