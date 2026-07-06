Juli 2026
M D M D F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
9. Juli 2026

neurostyle

Musik. Einfach gute Musik.

DAC 27/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR führen Singles und Alben an

6. Juli 2026
DAC

Deutsche Alternative Charts

Deutsche Alternative Charts · Woche 27/2026

Die Deutschen Alternative Charts melden sich in Woche 27/2026 mit stabilen Spitzen und einigen klaren Verschiebungen im Mittelfeld. Bei den Singles bleibt SARA NOXX fest an der Spitze: „Poor Old Man“ verteidigt Platz 1, direkt gefolgt von „Superior Love“. NEUROTICFISH halten mit „Skin26“ Rang 3, während ENDZUSTAND mit „Machinenangst“ als höchster Neueinstieg sofort in die Top 5 gehen. Dahinter sorgen PROMETHEUS FLAME, ANTHRAX und THE COHRSI für Bewegung nach oben. In den Albumcharts bleibt „Atomic“ von CULTURE KULTüR vorn, während THE CALM GREY mit „In Between Sadness“ deutlich auf Platz 2 steigen. ARMORED SAINT, MASSIVE EGO und RAIDI!! OVER LAWRENCE komplettieren die Top 5. Die Woche wirkt insgesamt kompakt: starke Punktzahlen an der Spitze, mehrere Neueinstiege mit Szenegewicht und ein paar spürbare Korrekturen bei etablierten Titeln.

DAC Singles · Woche 27/2026
POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte
1 ● GLEICH SARA NOXX Poor Old ManPrussia 302
2 ● GLEICH SARA NOXX Superior LovePrussia 258
3 ● GLEICH NEUROTICFISH Skin26Non Ordinary Records 244
4 ● GLEICH SYMPTOM ESKALATION JunkIMD Deadline Tapes 206
5 ★ NEU ENDZUSTAND MachinenangstEchozone 178
6 ▼ −1 RUNTER PURWIEN & KOWA ConcordeTown and Towers Records 170
7 ▲ +3 HOCH ANTHRAX It’s For The KidsNuclear Blast 168
8 ▲ +1 HOCH THE COHRSI Grau zu LichtOf Cohrs Music 150
9 ▼ −1 RUNTER THIN EATER Unfolding of PatagiaLeptura Records 142
10 ▲ +9 HOCH PROMETHEUS FLAME This is Our TimeDWA 136
11 ▲ +1 HOCH AAAK CrashCOP International 132
12 ▼ −1 RUNTER SJOEBLOM Time Stand StillCOP International 130
13 ● GLEICH ONENINE + MYK JUNG DuressDuress 130
14 ● GLEICH COMBICHRIST Only Here For A Good TimeOut Of Line 130
15 ▲ +1 HOCH ORANGE SECTOR Ein Neues Kleid – Kollektion26Infacted Recordings 128
16 ★ NEU TWIN NOIR Stimmen (Darkways Remix)Twin Noir/Odyssey Music 122
17 ● GLEICH IAMX Tour 2026 Club EPNexilis 122
18 ● GLEICH FORTIFICATION 55 Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix 120
19 ★ NEU BLUTENGEL Schwarzer EngelOut Of Line 118
20 ★ NEU TWIN NOIR Dark Love (Mark Reeder & Micha Adam´s Darker Remix)Twin Noir/Odyssey Music 106

DAC Alben · Woche 27/2026
POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte
1 ● GLEICH CULTURE KULTüR AtomicCaustic Records 314
2 ▲ +4 HOCH THE CALM GREY In Between SadnessEndearing Records 262
3 ● GLEICH ARMORED SAINT Emotion Factory ResetMetal Blade 258
4 ★ NEU MASSIVE EGO Symphony of FliesOut Of Line 250
5 ● GLEICH RAIDI!! OVER LAWRENCE Machine BurstPale Mountain Hall 236
6 ▼ −4 RUNTER THIN EATER IncisorLeptura Records 230
7 ▼ −3 RUNTER SHINEDOWN Ei8htAtlantic / Warner 228
8 ● GLEICH PROMETHEUS FLAME Children of a Lesser GodDWA 198
9 ● GLEICH VCHEPYVSI BLUD Ty BaneykyHall + Echo 196
10 ★ NEU EVANESCENCE SanctuaryColumbia / Sony Music 194

Auffällige Bewegungen

Singles: PROMETHEUS FLAME legen mit „This is Our Time“ den stärksten Sprung hin und steigen von Platz 19 auf Platz 10. ANTHRAX verbessern sich mit „It’s For The Kids“ um drei Ränge. Abwärts geht es nur moderat: PURWIEN & KOWA, THIN EATER und SJOEBLOM verlieren jeweils einen Platz. Wichtigster Neueinstieg ist ENDZUSTAND mit „Machinenangst“ auf Platz 5, dazu kommen TWIN NOIR, BLUTENGEL und ein weiterer TWIN-NOIR-Remix neu in die Top 20.

Alben: THE CALM GREY sind mit „In Between Sadness“ die klaren Aufsteiger der Woche und rücken von Platz 6 auf Platz 2 vor. THIN EATER verzeichnen mit „Incisor“ den deutlichsten Rückgang von Platz 2 auf Platz 6, SHINEDOWN geben drei Positionen ab. MASSIVE EGO steigen mit „Symphony of Flies“ direkt auf Platz 4 ein, EVANESCENCE kommen mit „Sanctuary“ neu auf Platz 10.

Quelle: Deutsche Alternative Charts

Tags:

Auch Interessant:

DAC

Deutsche Alternative Charts Woche 26/2026: Sara Noxx und Culture Kultür weiterhin an der Spitze

29. Juni 2026
DAC

DAC Woche 25/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR an der Spitze

22. Juni 2026
DAC

Deutsche Alternative Charts Woche 24/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR vorn

15. Juni 2026

Vielleicht etwas verpasst:

Saltatio Mortis hissen die schwarze Flagge

9. Juli 2026
DAC

DAC 27/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR führen Singles und Alben an

6. Juli 2026
ELEINE - Photo by Unholypix_

ELEINE marschieren weiter

30. Juni 2026
DAC

Deutsche Alternative Charts Woche 26/2026: Sara Noxx und Culture Kultür weiterhin an der Spitze

29. Juni 2026