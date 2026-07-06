DAC 27/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR führen Singles und Alben an

Deutsche Alternative Charts · Woche 27/2026

Die Deutschen Alternative Charts melden sich in Woche 27/2026 mit stabilen Spitzen und einigen klaren Verschiebungen im Mittelfeld. Bei den Singles bleibt SARA NOXX fest an der Spitze: „Poor Old Man“ verteidigt Platz 1, direkt gefolgt von „Superior Love“. NEUROTICFISH halten mit „Skin26“ Rang 3, während ENDZUSTAND mit „Machinenangst“ als höchster Neueinstieg sofort in die Top 5 gehen. Dahinter sorgen PROMETHEUS FLAME, ANTHRAX und THE COHRSI für Bewegung nach oben. In den Albumcharts bleibt „Atomic“ von CULTURE KULTüR vorn, während THE CALM GREY mit „In Between Sadness“ deutlich auf Platz 2 steigen. ARMORED SAINT, MASSIVE EGO und RAIDI!! OVER LAWRENCE komplettieren die Top 5. Die Woche wirkt insgesamt kompakt: starke Punktzahlen an der Spitze, mehrere Neueinstiege mit Szenegewicht und ein paar spürbare Korrekturen bei etablierten Titeln.

Auffällige Bewegungen

Singles: PROMETHEUS FLAME legen mit „This is Our Time“ den stärksten Sprung hin und steigen von Platz 19 auf Platz 10. ANTHRAX verbessern sich mit „It’s For The Kids“ um drei Ränge. Abwärts geht es nur moderat: PURWIEN & KOWA, THIN EATER und SJOEBLOM verlieren jeweils einen Platz. Wichtigster Neueinstieg ist ENDZUSTAND mit „Machinenangst“ auf Platz 5, dazu kommen TWIN NOIR, BLUTENGEL und ein weiterer TWIN-NOIR-Remix neu in die Top 20.

Alben: THE CALM GREY sind mit „In Between Sadness“ die klaren Aufsteiger der Woche und rücken von Platz 6 auf Platz 2 vor. THIN EATER verzeichnen mit „Incisor“ den deutlichsten Rückgang von Platz 2 auf Platz 6, SHINEDOWN geben drei Positionen ab. MASSIVE EGO steigen mit „Symphony of Flies“ direkt auf Platz 4 ein, EVANESCENCE kommen mit „Sanctuary“ neu auf Platz 10.