Deutsche Alternative Charts Woche 26/2026: Sara Noxx und Culture Kultür weiterhin an der Spitze

Deutsche Alternative Charts · Woche 26/2026

Die Deutschen Alternative Charts gehen in Woche 26/2026 mit einer auffällig stabilen Spitze in die neue Runde: Bei den Singles setzt Sara Noxx ein klares Doppelzeichen, denn „Poor Old Man“ bleibt auf Platz 1, direkt gefolgt von „Superior Love“. Dahinter halten Neuroticfish, Symptom Eskalation und Purwien & Kowa das obere Feld kompakt, während mehrere Neueinstiege die zweite Hälfte der Top 20 auffrischen. Bei den Alben verteidigt Culture Kultür mit „Atomic“ die Führung vor Thin Eater und dem Neueinstieg von Armored Saint. Im Mittelfeld bewegen sich Shinedown und The Calm Grey nach oben, während andere etablierte Titel Boden verlieren. Die aktuellen DAC zeigen damit eine Mischung aus Kontinuität an der Spitze und spürbarer Bewegung darunter: solide Halteplätze, klare Sprünge nach oben und einige Rückkehrer sorgen für eine Woche, die vor allem in der Breite interessant bleibt.

DAC Singles · Woche 26/2026 POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte 1 ● GLEICH SARA NOXX Poor Old Man Prussia 326 2 ● GLEICH SARA NOXX Superior Love Prussia 258 3 ● GLEICH NEUROTICFISH Skin26 Non Ordinary Records 242 4 ● GLEICH SYMPTOM ESKALATION Junk IMD Deadline Tapes 202 5 ▲ +8 HOCH PURWIEN & KOWA Concorde Town and Towers Records 196 6 ● GLEICH CØLDSTAR Post-Punk Robot CØLDSTAR 164 7 ▼ −2 RUNTER CONSCIENCE Explore Life Echozone 150 8 ● GLEICH THIN EATER Unfolding of Patagia Leptura Records 140 9 ★ NEU THE COHRSI Grau zu Licht Of Cohrs Music 140 10 ★ NEU ANTHRAX It’s For The Kids Nuclear Blast 138 11 ● GLEICH SJOEBLOM Time Stand Still COP International 136 12 ↺ WIEDER DA AAAK Crash COP International 136 13 ▲ +5 HOCH ONENINE + MYK JUNG Duress Duress 134 14 ▼ −5 RUNTER COMBICHRIST Only Here For A Good Time Out Of Line 130 15 ★ NEU NOIR ADDICTION Money for the Honey Soulpunx Records 128 16 ● GLEICH ORANGE SECTOR Ein Neues Kleid – Kollektion26 Infacted Recordings 120 17 ▼ −10 RUNTER IAMX Tour 2026 Club EP Nexilis 116 18 ▼ −8 RUNTER FORTIFICATION 55 Echoes (Into The Abyss) Alfa Matrix 114 19 ↺ WIEDER DA PROMETHEUS FLAME This is Our Time DWA 108 20 ★ NEU HUNTER AS A HORSE Leviathan Metropolis 108

DAC Alben · Woche 26/2026 POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte 1 ● GLEICH CULTURE KULTüR Atomic Caustic Records 256 2 ● GLEICH THIN EATER Incisor Leptura Records 248 3 ★ NEU ARMORED SAINT Emotion Factory Reset Metal Blade 236 4 ▲ +5 HOCH SHINEDOWN Ei8ht Atlantic / Warner 220 5 ▼ −2 RUNTER RAIDI!! OVER LAWRENCE Machine Burst Pale Mountain Hall 214 6 ▲ +1 HOCH THE CALM GREY In Between Sadness Endearing Records 214 7 ▼ −3 RUNTER DIE TOTEN HOSEN Trink aus! Wir müssen gehen JKP – Jochens kleine Plattenfirma 210 8 ▼ −3 RUNTER PROMETHEUS FLAME Children of a Lesser God DWA 206 9 ▼ −3 RUNTER VCHEPYVSI BLUD Ty Baneyky Hall + Echo 206 10 ● GLEICH LONE ASSEMBLY Knots & Chains Irascible Records 196