Deutsche Alternative Charts Woche 26/2026: Sara Noxx und Culture Kultür weiterhin an der Spitze
Die Deutschen Alternative Charts gehen in Woche 26/2026 mit einer auffällig stabilen Spitze in die neue Runde: Bei den Singles setzt Sara Noxx ein klares Doppelzeichen, denn „Poor Old Man“ bleibt auf Platz 1, direkt gefolgt von „Superior Love“. Dahinter halten Neuroticfish, Symptom Eskalation und Purwien & Kowa das obere Feld kompakt, während mehrere Neueinstiege die zweite Hälfte der Top 20 auffrischen. Bei den Alben verteidigt Culture Kultür mit „Atomic“ die Führung vor Thin Eater und dem Neueinstieg von Armored Saint. Im Mittelfeld bewegen sich Shinedown und The Calm Grey nach oben, während andere etablierte Titel Boden verlieren. Die aktuellen DAC zeigen damit eine Mischung aus Kontinuität an der Spitze und spürbarer Bewegung darunter: solide Halteplätze, klare Sprünge nach oben und einige Rückkehrer sorgen für eine Woche, die vor allem in der Breite interessant bleibt.
|POS
|Trend
|Künstler / Interpret
|Titel
|Punkte
|1
|● GLEICH
|SARA NOXX
|Poor Old ManPrussia
|326
|2
|● GLEICH
|SARA NOXX
|Superior LovePrussia
|258
|3
|● GLEICH
|NEUROTICFISH
|Skin26Non Ordinary Records
|242
|4
|● GLEICH
|SYMPTOM ESKALATION
|JunkIMD Deadline Tapes
|202
|5
|▲ +8 HOCH
|PURWIEN & KOWA
|ConcordeTown and Towers Records
|196
|6
|● GLEICH
|CØLDSTAR
|Post-Punk RobotCØLDSTAR
|164
|7
|▼ −2 RUNTER
|CONSCIENCE
|Explore LifeEchozone
|150
|8
|● GLEICH
|THIN EATER
|Unfolding of PatagiaLeptura Records
|140
|9
|★ NEU
|THE COHRSI
|Grau zu LichtOf Cohrs Music
|140
|10
|★ NEU
|ANTHRAX
|It’s For The KidsNuclear Blast
|138
|11
|● GLEICH
|SJOEBLOM
|Time Stand StillCOP International
|136
|12
|↺ WIEDER DA
|AAAK
|CrashCOP International
|136
|13
|▲ +5 HOCH
|ONENINE + MYK JUNG
|DuressDuress
|134
|14
|▼ −5 RUNTER
|COMBICHRIST
|Only Here For A Good TimeOut Of Line
|130
|15
|★ NEU
|NOIR ADDICTION
|Money for the HoneySoulpunx Records
|128
|16
|● GLEICH
|ORANGE SECTOR
|Ein Neues Kleid – Kollektion26Infacted Recordings
|120
|17
|▼ −10 RUNTER
|IAMX
|Tour 2026 Club EPNexilis
|116
|18
|▼ −8 RUNTER
|FORTIFICATION 55
|Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix
|114
|19
|↺ WIEDER DA
|PROMETHEUS FLAME
|This is Our TimeDWA
|108
|20
|★ NEU
|HUNTER AS A HORSE
|LeviathanMetropolis
|108
|POS
|Trend
|Künstler / Interpret
|Titel
|Punkte
|1
|● GLEICH
|CULTURE KULTüR
|AtomicCaustic Records
|256
|2
|● GLEICH
|THIN EATER
|IncisorLeptura Records
|248
|3
|★ NEU
|ARMORED SAINT
|Emotion Factory ResetMetal Blade
|236
|4
|▲ +5 HOCH
|SHINEDOWN
|Ei8htAtlantic / Warner
|220
|5
|▼ −2 RUNTER
|RAIDI!! OVER LAWRENCE
|Machine BurstPale Mountain Hall
|214
|6
|▲ +1 HOCH
|THE CALM GREY
|In Between SadnessEndearing Records
|214
|7
|▼ −3 RUNTER
|DIE TOTEN HOSEN
|Trink aus! Wir müssen gehenJKP – Jochens kleine Plattenfirma
|210
|8
|▼ −3 RUNTER
|PROMETHEUS FLAME
|Children of a Lesser GodDWA
|206
|9
|▼ −3 RUNTER
|VCHEPYVSI BLUD
|Ty BaneykyHall + Echo
|206
|10
|● GLEICH
|LONE ASSEMBLY
|Knots & ChainsIrascible Records
|196
Auffällige Bewegungen
Bei den Singles steht Sara Noxx gleich doppelt an der Spitze: „Poor Old Man“ bleibt auf Platz 1, „Superior Love“ hält Platz 2. Stärkster Aufsteiger ist PURWIEN & KOWA mit „Concorde“, das von Rang 13 auf 5 klettert. Den deutlichsten Rückgang verzeichnet IAMX: „Tour 2026 Club EP“ fällt von 7 auf 17. Neu in den Singles sind THE COHRSI, ANTHRAX, NOIR ADDICTION und HUNTER AS A HORSE; AAAK und PROMETHEUS FLAME sind als Rückkehrer notiert.
Bei den Alben verteidigt CULTURE KULTüR mit „Atomic“ Platz 1, THIN EATER bleibt mit „Incisor“ auf Rang 2. SHINEDOWN legt mit „Ei8ht“ am stärksten zu und springt von 9 auf 4. Den größten Abstieg teilen sich DIE TOTEN HOSEN, PROMETHEUS FLAME und VCHEPYVSI BLUD mit jeweils drei Plätzen Verlust. ARMORED SAINT steigt mit „Emotion Factory Reset“ neu auf Platz 3 ein.