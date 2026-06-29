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Deutsche Alternative Charts Woche 26/2026: Sara Noxx und Culture Kultür weiterhin an der Spitze

29. Juni 2026
DAC

Deutsche Alternative Charts

Deutsche Alternative Charts · Woche 26/2026

Die Deutschen Alternative Charts gehen in Woche 26/2026 mit einer auffällig stabilen Spitze in die neue Runde: Bei den Singles setzt Sara Noxx ein klares Doppelzeichen, denn „Poor Old Man“ bleibt auf Platz 1, direkt gefolgt von „Superior Love“. Dahinter halten Neuroticfish, Symptom Eskalation und Purwien & Kowa das obere Feld kompakt, während mehrere Neueinstiege die zweite Hälfte der Top 20 auffrischen. Bei den Alben verteidigt Culture Kultür mit „Atomic“ die Führung vor Thin Eater und dem Neueinstieg von Armored Saint. Im Mittelfeld bewegen sich Shinedown und The Calm Grey nach oben, während andere etablierte Titel Boden verlieren. Die aktuellen DAC zeigen damit eine Mischung aus Kontinuität an der Spitze und spürbarer Bewegung darunter: solide Halteplätze, klare Sprünge nach oben und einige Rückkehrer sorgen für eine Woche, die vor allem in der Breite interessant bleibt.

DAC Singles · Woche 26/2026
POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte
1 ● GLEICH SARA NOXX Poor Old ManPrussia 326
2 ● GLEICH SARA NOXX Superior LovePrussia 258
3 ● GLEICH NEUROTICFISH Skin26Non Ordinary Records 242
4 ● GLEICH SYMPTOM ESKALATION JunkIMD Deadline Tapes 202
5 ▲ +8 HOCH PURWIEN & KOWA ConcordeTown and Towers Records 196
6 ● GLEICH CØLDSTAR Post-Punk RobotCØLDSTAR 164
7 ▼ −2 RUNTER CONSCIENCE Explore LifeEchozone 150
8 ● GLEICH THIN EATER Unfolding of PatagiaLeptura Records 140
9 ★ NEU THE COHRSI Grau zu LichtOf Cohrs Music 140
10 ★ NEU ANTHRAX It’s For The KidsNuclear Blast 138
11 ● GLEICH SJOEBLOM Time Stand StillCOP International 136
12 ↺ WIEDER DA AAAK CrashCOP International 136
13 ▲ +5 HOCH ONENINE + MYK JUNG DuressDuress 134
14 ▼ −5 RUNTER COMBICHRIST Only Here For A Good TimeOut Of Line 130
15 ★ NEU NOIR ADDICTION Money for the HoneySoulpunx Records 128
16 ● GLEICH ORANGE SECTOR Ein Neues Kleid – Kollektion26Infacted Recordings 120
17 ▼ −10 RUNTER IAMX Tour 2026 Club EPNexilis 116
18 ▼ −8 RUNTER FORTIFICATION 55 Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix 114
19 ↺ WIEDER DA PROMETHEUS FLAME This is Our TimeDWA 108
20 ★ NEU HUNTER AS A HORSE LeviathanMetropolis 108
DAC Alben · Woche 26/2026
POS Trend Künstler / Interpret Titel Punkte
1 ● GLEICH CULTURE KULTüR AtomicCaustic Records 256
2 ● GLEICH THIN EATER IncisorLeptura Records 248
3 ★ NEU ARMORED SAINT Emotion Factory ResetMetal Blade 236
4 ▲ +5 HOCH SHINEDOWN Ei8htAtlantic / Warner 220
5 ▼ −2 RUNTER RAIDI!! OVER LAWRENCE Machine BurstPale Mountain Hall 214
6 ▲ +1 HOCH THE CALM GREY In Between SadnessEndearing Records 214
7 ▼ −3 RUNTER DIE TOTEN HOSEN Trink aus! Wir müssen gehenJKP – Jochens kleine Plattenfirma 210
8 ▼ −3 RUNTER PROMETHEUS FLAME Children of a Lesser GodDWA 206
9 ▼ −3 RUNTER VCHEPYVSI BLUD Ty BaneykyHall + Echo 206
10 ● GLEICH LONE ASSEMBLY Knots & ChainsIrascible Records 196

Auffällige Bewegungen

Bei den Singles steht Sara Noxx gleich doppelt an der Spitze: „Poor Old Man“ bleibt auf Platz 1, „Superior Love“ hält Platz 2. Stärkster Aufsteiger ist PURWIEN & KOWA mit „Concorde“, das von Rang 13 auf 5 klettert. Den deutlichsten Rückgang verzeichnet IAMX: „Tour 2026 Club EP“ fällt von 7 auf 17. Neu in den Singles sind THE COHRSI, ANTHRAX, NOIR ADDICTION und HUNTER AS A HORSE; AAAK und PROMETHEUS FLAME sind als Rückkehrer notiert.

Bei den Alben verteidigt CULTURE KULTüR mit „Atomic“ Platz 1, THIN EATER bleibt mit „Incisor“ auf Rang 2. SHINEDOWN legt mit „Ei8ht“ am stärksten zu und springt von 9 auf 4. Den größten Abstieg teilen sich DIE TOTEN HOSEN, PROMETHEUS FLAME und VCHEPYVSI BLUD mit jeweils drei Plätzen Verlust. ARMORED SAINT steigt mit „Emotion Factory Reset“ neu auf Platz 3 ein.

Quelle: Deutsche Alternative Charts
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