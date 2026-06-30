ELEINE marschieren weiter

„We March“ eröffnet den Blick auf das kommende fünfte Studioalbum „The Water Taste of Blood“

ELEINE haben mit „We March“ eine neue Single samt Visualizer veröffentlicht und zugleich den Titel ihres kommenden fünften Studioalbums bekanntgegeben: „The Water Taste of Blood“. Nach „Empire Of Lies“ ist der Song der nächste Vorbote eines Albums, das nach aktuellem Stand für Dezember 2026 angekündigt ist. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wird im vorliegenden Material noch nicht genannt; fest steht jedoch eine exklusive Album-Release-Show am 5. Dezember 2026 im Mejeriet in Lund.

Musikalisch setzt „We March“ dort an, wo ELEINE ihre eigene Form von dunklem, symphonisch grundiertem Metal in den vergangenen Jahren geschärft haben. Das Stück arbeitet mit schweren Riffs, einem markanten Groove und jener Mischung aus Pathos und Härte, die bei der schwedischen Band nicht bloß Zierrat ist, sondern Teil der Identität. Der Verweis auf einen 90er-Jahre-Groove aus dem Pressetext ist nachvollziehbar: „We March“ wirkt weniger ornamental als körperlich, weniger schwebend als vorwärtsdrängend.

Inhaltlich bleibt die Band um Madeleine Liljestam und Rikard Ekberg bei einem ihrer zentralen Motive: Widerstandskraft. „We March“ beschreibt kein triumphales Unverwundbarkeitsbild, sondern das Weitergehen trotz Erschöpfung, Narben und innerer Schwere. Gerade darin liegt die stärkere Botschaft des Songs. ELEINE inszenieren Überleben nicht als heldische Pose, sondern als tägliche Entscheidung, die im Kollektiv an Gewicht gewinnt. Das passt zur seit Jahren gepflegten Nähe zwischen Band und Anhängerschaft, die ELEINE selbst als „Legion“ adressieren.

Dass mit jeder weiteren Single neue Informationen zum Album folgen sollen, deutet auf eine gestaffelte Annäherung an „The Water Taste of Blood“ hin. Noch bleibt offen, welche klanglichen Extreme oder konzeptionellen Linien das Album tatsächlich zusammenführen wird. „We March“ zeigt aber bereits, dass ELEINE den dramatischen Kern ihres Sounds nicht zurücknehmen, sondern kompakter und direkter bündeln.

Flankiert wird die neue Phase von einer umfangreichen Europa- und UK-Headlinetour im Herbst 2026. Für Deutschland stehen unter anderem Hamburg, Dortmund, München, Trier, Berlin, Hannover und Leipzig im Tourplan. Damit wird „We March“ nicht nur als Studiostück eingeführt, sondern unmittelbar in einen größeren Live-Kontext gestellt.

Quellenhinweise

Gelieferter Pressetext/Newsletter zu „We March“, „The Water Taste of Blood“ und der Europa-/UK-Tour 2026.

Offizielle Bandbiografie von ELEINE mit Angaben zu Gründung, Besetzung und bisheriger Entwicklung. https://www.eleine.com/pages/about-us

Offizielle Tourseite von ELEINE mit Terminen und Ticketverweisen. https://www.eleine.com/pages/tour

Offizielle Linktree-Seite von ELEINE mit Verweisen zur Single „We March“ und zu den Bandkanälen.