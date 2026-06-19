Magic Wands veröffentlichen „Remix EP“

Neue Perspektiven auf „Cascades“: Lost Signal, Delerium, Principe Valiente, Lars Deutsch und Glass Chapel bearbeiten sechs Songs des Dream-Pop-Duos.

Magic Wands haben mit der „Remix EP“ eine sechs Tracks umfassende digitale Veröffentlichung über Metropolis Records vorgelegt. Die EP versammelt Neubearbeitungen von Material aus dem aktuellen Album „Cascades“, ergänzt um einen Song aus dem Vorgänger „Switch“ sowie die 2026 erschienene Single „Sacred Mirrors“.

Im Mittelpunkt steht damit weniger eine klassische Zwischenveröffentlichung als eine gezielte Erweiterung des jüngeren Bandkosmos. Magic Wands bewegen sich seit Jahren zwischen Dream Pop, Post-Punk, Shoegaze-Schimmer und dunkler Elektronik; die neue EP legt diesen Grenzbereich nun offen in die Hände externer Produzenten und Szene-verwandter Projekte. Statt die Stücke nur clubtauglich zu glätten, deutet die Auswahl auf unterschiedliche Lesarten zwischen atmosphärischer Verdichtung, elektronischer Struktur und dunkler Pop-Ästhetik.

Besonders auffällig ist die Beteiligung von Lost Signal, das gleich zwei Beiträge liefert: Remixe von „Armour“ und „Sacred Mirrors“. Letzteres Stück ist zusätzlich relevant, weil die Originalfassung als Zusammenarbeit mit John Ashton, Gitarrist von The Psychedelic Furs, veröffentlicht wurde. Daneben bearbeitet Lars Deutsch „Albatross“, während Delerium mit einer Version von „Moonshadow“ vertreten ist. Principe Valiente nimmt sich „Candle Sea“ vor, Glass Chapel schließt die EP mit einem Remix von „Time To Dream“ ab.

Die Veröffentlichung erscheint damit wie ein nachträglicher Blick auf „Cascades“, ohne das Album lediglich zu recyceln. Vier der sechs Stücke stammen aus diesem 2025 veröffentlichten Werk; „Time To Dream“ führt zurück zu „Switch“ von 2023. Für Hörerinnen und Hörer aus Darkwave-, Dreampop- und elektronisch geprägten Post-Punk-Zusammenhängen bietet die EP vor allem einen kompakten Vergleich: Wie weit lässt sich der schwebende, melancholische Kern von Magic Wands verschieben, ohne seine Kontur zu verlieren?

Quellenhinweise

Offizielle Bandseite mit Angaben zu „Remixes“, Tracklist, Label und Release-Datum. https://www.magicwandsband.com/ (M A G I C • W A N D S)

Bandcamp-Seite der „Remix EP“ mit Tracklist und Veröffentlichungsdatum. https://magic-wands.bandcamp.com/album/remix-ep (Magic Wands)